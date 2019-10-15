حدث في 8 ساعات| وزير الدفاع يشهد "المناورة رعد".. ومدبولي يلتقي نائب ترامب

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، وإعلان هيئة الأرصاد أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، ولقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في واشنطن.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: