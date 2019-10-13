الأوقاف: تعديل المادة 7 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي

كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، رقم 183 لسنة 2019، بشأن تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.

وجاء نص المادة على النحو التالي: "حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 440 مليونًا و196 ألفًا و703 دولارات أمريكية، موزع على 440 مليونًا و196 ألفًا و703 أسهم، قيمة كل سهم (واحد دولار أمريكي) أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل".

وتضمن القرار في مادته الثانية أن "يتولى بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".