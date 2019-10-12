"شعراوي" و "فودة" يفتتحان المرحلة الأولى من تطوير دير سانت كاترين

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظـ، جنوب سيناء، المرحلة الأولى من تطوير منطقة دير سانت كاترين، والتي تتضمن المشروع الكامل لتأمين الوادي المقدس بمنظومات التأمين والمراقبة الكاملة بالكاميرات عالية الدقة لمدينة ودير سانت كاترين.

واستمع الوزير والمحافظ، خلال الافتتاح، إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، والذي يهدف إلى توفير أفضل وأحدث أنظمة المراقبة والتأمين لمنطقة دير سانت كاترين والطرق المؤدية لها حفاظًا على سلامة السائحين والزوار لضمان تحقيق أعلى مستويات التأمين والمراقبة وتوثيق الأحداث بالفيديوهات المسجلة المعتمدة.

كما تمت الإشارة إلى أن الهدف من المشروع أيضًا دعم القدرات الأمنية للوحدات والقوات القائمة بتأمين محيط منطقة دير سانت كاترين ومراقبة الطرق المؤدية والكمائن الأمنية الموجودة عليها بمنظومات تأمين حديثة ومتكاملة مع إنشاء وتجهيز مركز للمراقبة والتشغيل والتحكم في الأنظمة الأمنية.

يأتي ذلك على هامش حضور الوزير محمود شعراوي، فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلى معًا"، والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمحافظة جنوب سيناء، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ووفود وشخصيات مرموقة من دول العالم والمنظمات الدولية وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.