خلال ساعات.. الإعلان عن كشفين أثريين بالأقصر

​القاهرة - مصراوي:

يزور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، محافظة الأقصر اليوم الخميس، رفقة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، للإعلان عن كشفين أثريين في منطقة وادي الملوك ووادي القرود بالبر الغربي لمدينة الأقصر، للإعلان عن كشف أثري جديد عبارة عن مقبرتين بمنطقة وادي الملوك الغني في مقابر ملوك الفراعنة غرب الأقصر.

وأوضح عالم المصريات، فرنسيس أمين، أن الأبحاث مستمرة في هذه المنطقة منذ ما يقرب من 100 عام، للبحث في عصر أمنحتب الثالث، الفترة الثرية تاريخيًا، وهو ما دفع علماء المصريات المصريين بقيادة الدكتور زاهي حواس إلى البحث في الوادي الغربي، عكس ما كان يروج له العالم الإنجليزي، جيفري مارتن، بأن قبر زوجة توت عنه آمون بالوادي الشرقي، في بحثه الذي أعلنه منذ 20 عامًا، موضحًا أن بالواد الغربي عدد من الشواهد ومجموعة من المخربشات، الواقعة أمام مقبرة أمنحتب الثالث، موضحًا أن الدكتور حواس يبحث في هذه المنطقة عن مقابر باقي أفراد الأسرة وخاصة زوجة الفرعون الذهبي توت عنه آمون.​