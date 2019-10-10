  • عاجل:العدوان التركي على سوريا.. (تغطية مباشرة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاجتياح التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    خلال ساعات.. الإعلان عن كشفين أثريين بالأقصر

    06:00 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    خلال ساعات.. الإعلان عن كشفين أثريين بالأقصر

    الدكتور خالد العناني وزير الآثار

    ​القاهرة - مصراوي:

    يزور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، محافظة الأقصر اليوم الخميس، رفقة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، للإعلان عن كشفين أثريين في منطقة وادي الملوك ووادي القرود بالبر الغربي لمدينة الأقصر، للإعلان عن كشف أثري جديد عبارة عن مقبرتين بمنطقة وادي الملوك الغني في مقابر ملوك الفراعنة غرب الأقصر.

    وأوضح عالم المصريات، فرنسيس أمين، أن الأبحاث مستمرة في هذه المنطقة منذ ما يقرب من 100 عام، للبحث في عصر أمنحتب الثالث، الفترة الثرية تاريخيًا، وهو ما دفع علماء المصريات المصريين بقيادة الدكتور زاهي حواس إلى البحث في الوادي الغربي، عكس ما كان يروج له العالم الإنجليزي، جيفري مارتن، بأن قبر زوجة توت عنه آمون بالوادي الشرقي، في بحثه الذي أعلنه منذ 20 عامًا، موضحًا أن بالواد الغربي عدد من الشواهد ومجموعة من المخربشات، الواقعة أمام مقبرة أمنحتب الثالث، موضحًا أن الدكتور حواس يبحث في هذه المنطقة عن مقابر باقي أفراد الأسرة وخاصة زوجة الفرعون الذهبي توت عنه آمون.​

    خالد العناني الأقصر زاهي حواس كشف أثري

    الخبر التالى:

    حدث ليلاً| تفاصيل تعيينات المعلمين وقصف 181 هدفًا في شمال سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان