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    استمرار أزمة سد النهضة.. لماذا تختلف مصر وأثيوبيا؟ (فيديوجرافيك)

    12:25 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    استمرار أزمة سد النهضة.. لماذا تختلف مصر وأثيوبيا؟ (فيديوجرافيك)

    سد النهضة

    القاهرة- مصراوي:
    واصلت حكومة إثيوبيا تعنتها في ملف سد النهضة، واعتبرت وزارة المياه والري الإثيوبية (في بيان الأربعاء)، أن الاقتراح المصري الأخير حول تنظيم ملء سد النهضة ودخول وسيط دولي على خط المفاوضات يُمثّل "عبورًا للخط الأحمر".

    يأتي ذلك وسط تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تطلب التدخل الدولي؛ للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.

    ويستعرض مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل أزمة سد النهضة:

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