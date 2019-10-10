١٠ قرارات لمجلس نقابة الصحفيين بشأن أزمة جريدة التحرير

كتب - مصطفى علي:

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء في مقر جريدة التحرير، تنفيذًا لقراره السابق في 2 أكتوبر الماضي، متخذًا القرارات التالية:

أولاً: أزمة جريدة التحرير:

1. فيما يخص الزميل أسامة محمد خليل محمد خليل، اتخذ المجلس القرارين التاليين:

(أ) استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة، قرر المجلس بالإجماع لفت نظر الزميل لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهني ومخالفته للوائح النقابية ونظمها.

(ب) مخاطبة مؤسسة الأهرام المقيد على عضويتها الزميل أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانوني بالمؤسسة، في ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير في شأنه باعتباره ناشرًا في الجريدة.

(ج) أخطر الزميل خالد ميري وكيل النقابة رئيس لجنة التحقيق، المجلس بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019.

2. قام النقيب بالتواصل مع الزميل الأستاذ مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى الأستاذ البدوي تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها في كل خطواتها للدفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين بها. وترحب نقابة الصحفيين بما أبدته النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام من رغبة في تقديم مختلف أنواع الدعم.

وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير قد تقدموا -بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين- بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وذلك وفقًا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017.

وقد أبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، في اتصاله الهاتفي، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام.

وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير -أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم- بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملاء تم إبلاغه رسميًا بهم.

3. استكمالاً للملاحظة النقابية السابقة، فإن نقيب الصحفيين قد استفسر هاتفيًا من رئيس الاتحاد العام لعمال مصر جبالي المراغي، عما إذا كان لمالك الجريدة الأستاذ أكمل قرطام لجان نقابية بشركاته الخاصة العاملة تحديدًا في قطاع البترول، وقد أعلمه رئيس الاتحاد بعدم وجود هذه اللجان بالمخالفة للقانون.

4. وجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على موقفها الإيجابي الداعم للصحفيين، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصةً مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأمينى لأي صحفي دون الرجوع للنقابة، ويثق مجلس النقابة في مواصلة الوزيرة المحترمة جهودها في دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا.

5. قرر المجلس مخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس النواب بملف كامل يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لتطبيق ما يراه ضروريًا لتطبيق الدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

6. دعوة الزملاء الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير وقرارات مجلس نقابتهم.

7. دعوة الزملاء الصحفيين، القياديين والأعضاء، بالأحزاب السياسية المتحالفة سياسًا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذى يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين.

8. وقد توقف المجلس كثيرًا خلال اجتماعه عند النشاط الحقوقي المزعوم للسيدة إنجي الحداد، رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب لها، بما فيها كونها واحدة من مؤسسي حركة "شايفينكم" بزعم كشف الفساد وحماية حقوق المواطنين، في الوقت الذي تعصف فيه بحقوق الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، ليؤكد الزملاء المنتهكة حقوقهم لإنجي الحداد أنهم "شايفينكم أوي"، وأنهم ماضون في اعتصامهم بمقر جريدتهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة والمسلوبة.

وبناءً عليه، يناشد مجلس نقابة الصحفيين كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى لإعلان موقف واضح من السيدة إنجى الحداد، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية فى مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة وجائرة صدرت عنها، وهي التى تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقي.

ثانيًا: قرارات أخرى

9. أبلغ الزميلان جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب، وخالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق، المجلس ببدء انعقاد جلسات التحقيق يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019، وجلسات التأديب يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019، على أن يتم استدعاء المحالين للتحقيق والتأديب للمثول أمامهما.

10. قرر المجلس وفقًا للمادة (75) من قانون النقابة إحالة الزميل محسن محمد هاشم محمد، برقم قيد (8408) إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة مع منعه من دخول مقرها إلى حين الفصل في التحقيق.​