بكري للإخوان: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس.. ولا نعرف السمع والطاعة

القاهرة - مصراوي:

وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة إلى القنوات التابعة لجماعة الإخوان، قائلًا: "أقول لقنوات الإخوان: موتوا بغيظكم، نحن نقف صفًا واحدًا خلف دولتنا وخلف الرئيس في مشروعه الوطني".

وأضاف بكري في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "هذا لا يمنع من السعي للتعبير عن رأينا في كل ما نراه يعيق هذا المشروع على أرضية وطنية ومن داخل الوطن، وليس من تركيا أو قطر تحت إشراف وتخطيط دول معادية".

وتابع: "نقول رأينا ونحن على ثقة أن صانع القرار الذي نثق فيه يستمع إلى آراء الجميع، بدليل تصحيح بعض سلبيات البطاقة التموينية".

كان مصطفى بكري طالب في جلسة افتتاح دور الانعقاد الخامس للبرلمان، اليوم، بمنح مزيد من الحريات الإعلامية، وتنفيذ سياسات لحماية الفقراء والطبقة المتوسطة.

وقال في تغريدته: "اليوم جددنا العهد والثقة للقائد الذي أنقذ مصر من حكم الإرهاب، وسعيه لتحقيق المزيد من الإصلاحات يأتي في إطار التجربة الوطنية ومطالب الشعب، نحن لا نعرف السمع والطاعة لكل ما يقال".