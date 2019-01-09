نقيب الصحفيين: مشكلة المدينة السكنية متراكمة منذ 2008.. ولدينا فرصة قوية لحلها​

كتب- مصطفى علي:

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن مشكلة مشروع مدينة الصحفيين السكنية بـ6 أكتوبر من المشكلات المتراكمة منذ عام 2008، ولم تكتمل العديد من الجهود العملية لحلها.

وأضاف سلامة، خلال لقائه اليوم بحاجزي الوحدات السكنية بمدينة الصحفيين المزمع بنائها في مدينة السادس من أكتوبر، أن القطعة الثانية لأرض المشروع كانت مهددة بالضياع نتيجة عدم الوفاء بالأقساط، متابعًا: "الزملاء الذين استردوا اموالهم كاملة استردوها من أموال النقابة وليس في إمكاننا أن نتحمل أكثر من ذلك".

وأوضح أن مجلس النقابة وافق على تأسيس اتحاد حاجزين من أعضاء مجلس النقابة والأعضاء الحاجزين لإنجاز المشروع.

وأضاف سلامة: "لن نحاكم الزملاء السابقين عن هذه الأزمة، والآن هناك فرصة قوية لحل هذه الأزمة والنقابة لن تتخلى عن الزملاء في أزمتهم وسوف تشكل لجنة مشرفة بعضوية الزملاء الحاجزين وتخصص لها جمعية عمومية تدعو لها فى يوم محدد لاجراء انتخابات بالصندوق لتتحرك بشكل يومى وشفاف وتعرض اعمالها على مجلس النقابة

وقال سلامة، التفاوض مع وزارة الاسكان سيسير بشكل عملى دون رفع سقف التفاوض حتى ننجح فى الحصول على أفضل سعر، لأنني لا أعرف الشعارات، فعندما وعدت قمت بإنقاذ الأرض من الضياع قمنا بإنهاء كل الإجراءات القانونية".

ودعا نقيب الصحفيين، "الزملاء الحاجزين الإثنين المقبل لاختيار اللجنة المشرفة على التفاوض بإشراف مجلس النقابة على أن تُشكل من 7 أعضاء منتخبين بشكل قانونى في وجود عدد من أعضاء المجلس وسيد أبوزيد مستشار النقابة القانوني حتى لا يطعن عليها".

من جانبه قال محمد خراجة، عضو مجلس النقابة، إن مساحة الأرض 129 ألف متر منها 50% حر، و25% جمعيات، و25% نقابات، لافتا إلى أن النقابة دفعت بالفعل 32 مليون جنيه منها 16 مليون من ميزانياتها الخاصة، والمطلوب حاليا 88 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد المتراكمة منذ عام 2007 وحتى الآن.