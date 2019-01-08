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    حلقة نقاشية عن دور إيران في دعم الإرهاب بالعالم (فيديو)

    07:46 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    حلقة نقاشية عن دور إيران في دعم الإرهاب بالعالم (فيديو)

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    القاهرة - (مصراوي):

    بثت فضائية "إكسترا نيوز" جانبًا من حلقة نقاشية من العاصمة البريطانية لندن، تبحث دور إيران في دعم الإرهاب في العالم.

    تناول النقاش الذي شارك فيه محاضرون من البرلمان الأوروبي وخبراء في العلاقات الدولية، تأثير الدور الإيراني على منطقة الشرق الأوسط، واتساع الفجوة في استراتيجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيال طهران.

    إيران الإرهاب لندن البرلمان الأوروبي الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة

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