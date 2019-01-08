حلقة نقاشية عن دور إيران في دعم الإرهاب بالعالم (فيديو)

القاهرة - (مصراوي):

بثت فضائية "إكسترا نيوز" جانبًا من حلقة نقاشية من العاصمة البريطانية لندن، تبحث دور إيران في دعم الإرهاب في العالم.

تناول النقاش الذي شارك فيه محاضرون من البرلمان الأوروبي وخبراء في العلاقات الدولية، تأثير الدور الإيراني على منطقة الشرق الأوسط، واتساع الفجوة في استراتيجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيال طهران.