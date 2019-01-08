برلمانية: سعر الأسمدة زاد بنسبة 1000% وهناك احتمالية لبوار الأراضي الزراعية

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، بشأن معاناة الفلاحين والمستثمرين من منع دخول الأسمدة إلى مناطق شرق قناة السويس، ووجود احتمالية كبيرة لبوار الأراضي المستصلحة هناك رغم الجهد المبذول في استصلاحها، والأموال الضخمة التي تم إنفاقها في سبيل ذلك.

وقالت فهيم، في طلبها، إنه رغم نص الدستور في مادته الـ29 على التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وكذلك تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وأيضا حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، إلا أن هناك ضرر بالغ واقع على الفلاحين والمستثمرين في الأراضي شرق القناة.

وأشارت إلى أن المستثمرين والفلاحين صرفوا مبالغ طائلة، لاستصلاح الأراضي الصحراوية، شرق القناة، إلا أن هذه الأراضي معرضة للتبوير مرة أخرى بسبب عدم توفير الأسمدة.

وأكدت عضو مجلس النواب، معاناة جميع المزارعين والقائمين باستصلاح الاراضي المقننة بالقنطرة شرق - من قرار منع عبور أي نوع من الأسمدة والمستلزمات الزراعية من غرب القناة إلى الشرق.

وأوضحت أن القرار تسبب في زيادة الأسعار، حتى وصل سعر شيكارة اليوريا زنة 50 كيلو جرام ـ إن وجدت ـ إلى 2000 جنيه أي سعر الطن 40 ألف جنيه، رغم ان سعرها الطبيعي لا يجاوز 200 جنيه، أي أن الزيادة تجاوزت الـ1000%.

وطالبت فهيم، وزارة الزراعة، بضرورة توفير المستلزمات، وذلك تحت الإشراف المباشر للقوات المسلحة، وكذلك إحالة الطلب إلى اللجان المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاهه.