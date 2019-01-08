طلب إحاطة عاجل لوزيرة البيئة بشأن تهريب جذوع الأشجار المتحجرة

كتب- أسامة عبد الكريم:

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن محاولة تهريب عدة أطنان من جذوع الأشجار المتحجرة والحفريات الصخرية والتي تعد من التراث الأثرى الإنسانى إلى خارج البلاد و ذلك عبر ميناء السخنة .

وفقا لبيان الثلاثاء، ذكرت فراج، أنها حذرت من إهدار المحميات واستخدمت كل الأدوات الرقابية وصولاً إلى الاستجواب لخطورة الأمر، محذرة من ترك محمية الغابة المتحجرة للنهب والسرقة وهى من المحميات الوحيدة على مستوى العالم من حيث المساحة والنوع لاحتوائها أكثر من 30 نوع من الأشجار المتحجرة .

وقالت البرلمانية، إن السنوات الماضية تركت المحمية للتعديات تحت سمع وبصر وزارة البيئة وتم تقليص مساحتها بالمخالفة للمادة 45 من الدستور، وحذرت بشدة من هذا السيناريو المخيف لإهدار المحميات فى مصر وهى ليست ثروة قومية فحسب بل ثروة للبشرية والآن صدق الظن وظهر المخطط جليا فى إهدار ثروة مصر القومية من المحميات الطبيعية.​