مندوب مصر بالأمم المتحدة: كاتدرائية ومسجد العاصمة الإدارية يعكسان التلاحم الوطني

جنيف- (أ ش أ):

قال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ،إن افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة كأكبر كنيسة في الشرق الأوسط وإقامة قداس عيد الميلاد بها إلى جانب افتتاح مسجد الفتاح العليم يعكس مدى التلاحم الوطني وحرص الدولة على تعزيز النسيج الذي يجمع أبناء الشعب المصري.

وأكد السفير - في كلمة ألقاها خلال قداس عيد اليلاد المجيد بالكنيسة الأرثوذكسية القبطية بجنيف - أهمية تعزيز الترابط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين للوقوف في مواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع المصري وكذلك التصدي بكل قوة لخطر الإرهاب الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحى.

وأشار إلى أهمية تكاتف جميع أبناء مصر في الداخل والخارج والعمل الدؤوب لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية والحفاظ على سلامة واستقرار الوطن لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.