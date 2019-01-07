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"البريكست وتحديات الداخل البريطاني" في ندوة المركز المصري غدا

06:29 م الإثنين 07 يناير 2019
"البريكست وتحديات الداخل البريطاني" في ندوة المركز المصري غدا

بريطانيا

القاهرة- مصراوي:

يستضيف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، غدا الثلاثاء، الدكتور علي خورشيد، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة لندن وأستاذ الاقتصاد بجامعة ريدنج، في ندوة تحت عنوان "البريكست وتحديات الداخل البريطاني والمحيط الأوروبي".

تأتي الندوة، التي ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً في مقر المركز-، في إطار حرص المركز على بحث وتحليل أبرز قضايا الإقليم والعالم.

بريكست بريطانيا علي خورشيد

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