لإنقاذ حياة جزائرية.. هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، هبوطًا اضطراريا لطائرة تركية أثناء رحلتها من جدة إلى أسطنبول، لإنقاذ حياة راكبة جزائرية، تعرض لوعكة صحية مفاجئة وأصيبت بحالة تشنجات وجرى عمل الإسعافات الأولية لها.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة التركية، قادمة من جدة رحلة رقم 98، وفي طريقها إلى إسطنبول، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف، لتعرض راكبة جزائرية "أوي .س" 64 عاما، لوعكة صحية وإصابتها بحالة تشنجات، والسماح له بالهبوط.

وتوجه طاقم طبي إلى الطائرة على موقع 8 بأرض المهبط تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وجرى عمل الإسعافات اللازمة تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، وإلغاء سفر الراكبة ونقلها لمستشفى مصر للطيران للعلاج.

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