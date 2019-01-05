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"الصحفيين" توافق على تكويد 8 صحف جديدة

06:58 م السبت 05 يناير 2019
"الصحفيين" توافق على تكويد 8 صحف جديدة

نقابة الصحفيين

كتب - مصطفى علي:

وافق مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم السبت، على تكويد 8 صحف جديدة، والموافقة على قبول دفعة جديدة من الزملاء المُعينين بها، خلال دورة القيد المقبلة.

وجاءت الصحف التي وافق عليها مجلس النقابة كالتالي: "البوصلة، البيان، الحدث الاقتصادي، أهل مصر، الكلمة، بلدنا اليوم، البورصجية، ميدل إيست".

والتكويد يعني اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف الجديدة، وقبول الصحفيين بها ضمن دورات القيد التي تنظمها النقابة.

نقابة الصحفيين تكويد صحف جديدة مجلس نقابة الصحفيين

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