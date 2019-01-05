"الصحفيين" توافق على تكويد 8 صحف جديدة
كتب - مصطفى علي:
وافق مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم السبت، على تكويد 8 صحف جديدة، والموافقة على قبول دفعة جديدة من الزملاء المُعينين بها، خلال دورة القيد المقبلة.
وجاءت الصحف التي وافق عليها مجلس النقابة كالتالي: "البوصلة، البيان، الحدث الاقتصادي، أهل مصر، الكلمة، بلدنا اليوم، البورصجية، ميدل إيست".
والتكويد يعني اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف الجديدة، وقبول الصحفيين بها ضمن دورات القيد التي تنظمها النقابة.
-
350
-
272
-
169
-
146
-
89
-
75
-
68
-
62
-
58
-
53