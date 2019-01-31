محرز: الدولة توفر كل الإمكانيات لتدعيم مقومات الزراعة

الأقصر- أ ش أ:

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الدولة توفر الإمكانيات لتدعيم مقومات الزراعة والحفاظ على الثروة الحيوانية، واستقدام سلالات جيدة لتوفير الإنتاج من اللحوم والألبان، مشيرة إلى أنه يتم تشكيل لجان لسحب العينات بشكل منتظم للحفاظ على سلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الدكتورة منى محرز اليوم الخميس، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بحضور نائب المحافظ محمد خيرى عبد القادر، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ومجموعة من المستثمرين في مجال الزراعة، وعدد من شباب المزارعين.

وأعلنت الدكتورة منى محرز انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية يوم السبت المقبل، ومنح قروض ميسرة للأطباء البيطريين للتوسع في فتح العيادات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة، وذلك لتحسين الخدمة البيطرية وإتاحة فرص عمل للأطباء.

من جانبه أصدر المحافظ - خلال اللقاء - عددا من التوجيهات المشددة لتحسين حركة السياحة، وزيادة حركة الطيران والتي شملت حظر التخلص من مخلفات المحاصيل بالحرق خاصة سفير قصب السكر ومخلفات زراعة الموز، وتكليف نقابة الفلاحين والنقابات الفرعية بتوعية جميع المزارعين سواء مالك أو مؤجر بأخطار إشعال الحرائق تجنبا للمسائل القانونية، وأيضا تكليف نقابة الفلاحين بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية بتوفير أو تمليك أو شراء مكابس ودراسات لتحويل مخلفات الزراعة إلى علف يستخدم في تربية المواشي.

كما شملت التوجيهات تكليف مديرية الزراعة بالتعاون النقابات والصندوق الاجتماعي لتوفير التدبير المالي من خلال قروض ميسرة لشراء الماكينات اللازمة لكبس ودرس المخلفات، وتكليف مديرية الزراعة بالتوسع في نشر جميع المرشدين الزراعيين لتوعية الفلاحين بمخاطر حرق المخلفات.

وشدد المحافظ على أنه حال وجود أي حرائق بأي من الحقول سيتم تحرير محضر بيئة على مالك الأرض، وحال وجود أي من محاصيل القصب بها آثار حرائق فإنه لن يتم استلام المحصول من المزارع داخل المصنع ، حيث إنه تم إخطار مصانع قصب السكر بعدم استلام أي محاصيل بها آثار حرائق.

ووجه محافظ الأقصر بتشكيل لجان لشن حملات مستمرة ودورية تضم كل لجنة عضوا من رئاسة المركز أو المدينة وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من البيئة وعضوا من الشرطة، وذلك لضبط أي حالات حرق لمخلفات الزراعة، على أن تقوم تلك الحملات بالمرور الدوري والمفاجئ طيلة اليوم.