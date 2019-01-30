كاتبة صربية: مصر ضيف شرف معرض الكتاب ببلجراد أكتوبر المقبل

كتب أسامة عبد الكريم

أكدت الكاتبة الصربية ردانجا دورفيتش، جامعة بلجراد الصربية، ومترجمة لكتب جمال الغيطاني إلى اللغة الصربية، أن ترجمة الأدب العربي في صربيا بدأت في الستينيات، وعدد المترجمين قليل للغاية.

أضافت دورفيتش، خلال ندوة "جمال الغيطاني في اللغة الصربية" على هامش معرض الكتاب اليوم الأربعاء، أن "مشروع ترجمة الغيطاني تجربة مختلفة، فعندما ترجمت كتاب الملك الحزين، الناشر اتصل بي، وسألني عن وجود بلد عربية كبير وبها كاتب كبير، لذا فقمت بترجمة كتاب ملامح القاهره في ألف عام".

تابعت: "قمت بترجمة رواية الزيني بركات، التي تعد من أهم روايات الأدب العربي والمصري"، موضحة أن جمال الغيطاني أصبح جزءا من الأدب الصربي، وهي أهم تجربة ترجمة في حياتها.

وأكد أن "هناك مشروع للمستقبل، مصر ستكون ضيف شرف في معرض الكتاب في بلجراد أكتوبر المقبل، وسيكون عنوان المعرض قاهرة الغيطاني، لذا سيتم إعادة طباعة ملامح القاهرة في ألف عام".