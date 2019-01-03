برلماني يطالب باتباع نهج وزير التعليم في تجريم الإساءة للرموز

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام لسياسات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لضبط أداء العملية التعليمية داخل جميع المؤسسات والمدارس التعليمية على مستوى الجمهورية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.

وأشاد " الحناوى " فى بيان له، اليوم بالقرارات الصادرة من الوزارة بتحويل عدد من معلمي مدارس الشيماء الثانوية بنات إدارة عين شمس التعليمية، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء التحقيقات معهم فورا، وذلك لخروجهم عن الواجبات الوظيفية ونشر كلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الحناوي على أهمية هذه الإجراءات الحاسمة التي تأتي بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لفرض الانضباط بالمدارس، وتطبيق أحكام القانون بكل حزم، على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية، ويأتي بأي عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم في المجتمع المصري.

وطالب الحناوي، من جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة باتباع نهج وأسلوب الدكتور طارق شوقي بتجريم والتصدي بكل حسم وقوة وبالقانون لكل من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى فى الاساءة لرموز الدولة ومصر وشعبها.