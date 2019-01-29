رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من برنامج تحفيز الصادرات خلال شهر

كتب - محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، تم خلاله النقاش مع رؤساء المجالس التصديرية، بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، يتم إعداده حاليا بوزارة الصناعة؛ ليحل محل البرنامج الحالى لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم.

وخلال الاجتماع، الذي حضره حضره المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، كلف رئيس الوزراء، وزارة الصناعة بضرورة الانتهاء من برنامج تحفيز الصادرات في غضون شهر على الأكثر.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أنه يخصص جزءاً كبيرا من متابعته الأسبوعية للوقوف على مستجدات حجم الصادرات، والميزان التجاريّ، وكيفية العمل على زيادة صادراتنا لدول العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم، في وقت سابق، مناقشة وزير التجارة والصناعة في ضرورة وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات، وتم بالفعل وضع الملامح والمحددات الأولية، وهذا الاجتماع بهدف التحاور في هذا الصدد.

واستمع رئيس الوزراء إلى ما طرحه الحضور، لافتاً إلى أنه سيتم بدءاً من الأسبوع المقبل عقد اجتماعات منفصلة مع المجالس التصديرية المختلفة كلٌ على حدة؛ لمناقشة مقترحات المصدرين بها والاستماع لمشكلاتهم؛ بهدف دفع الصادرات وزيادتها في المرحلة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قرارًا مؤخرا يقضي بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، حيث تم تخفيض عدد المجالس من 16 إلى 12 مجلسا، إذ تم دمج المجالس الثلاثة الخاصة بالصناعات النسيجية في مجلس واحد، كما تم دمج المجلس التصديري للصناعات المعدنية مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، بالإضافة لدمج المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية، فضلا عن تفعيل المجلس التصديري للاستثمار العقاري، وذلك بهدف تعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقية والتي تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.