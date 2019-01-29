أبو شقة يعلن إطلاق مبادرة الوفد في خدمة المواطنين

كتب- محمد نصار:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، تفعيل مبادرة الوفد في خدمة المواطنين وإنشاء آلية في مقر الحزب بالدقي لتلقي شكاوى المواطنين من جميع المحافظات وحلها مع المسئولين في الحكومة، وإنه سيتم إبتداءً من اليوم تلقي شكاوى المواطنين في مقر الحزب.

جاء هذا خلال اجتماع رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بحضور النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الوفد والمتحدث الرسمي بأسم الوفد، واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا.

وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال الاجتماع، أهداف المبادرة، مؤكدًا أن نواب الحزب لهم أداء متميز في البرلمان وفي دوائرهم ويتواصلون مع المواطنين للوقوف علي المشكلات التي يعانون منها ويعملون علي حلها من خلال البرلمان للتواصل مع الوزراء والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن الجميع يقدر دور نواب الوفد وأدائهم المتميز، لأنه أداء نابع من تاريخ الوفد الذي يمتد إلي مائة عام واصل فيه دوره المعبر عن الناس، ولذلك ظل في ضمير المصريين وأعتبروه ضمير الأمة وللحزب ثوابته التي لا يتخلى عنها والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأبدى جميع نواب الوفد تقديرهم لمبادرة الحزب، في خدمة المواطن مؤكدين أنهم سيكونون خير ممثلين للحزب بشكل قوي.