عمرو موسى: الإصلاحات الاقتصادية تعالج إهمال 70 عامًا

كتب- محمد قاسم وحسن مرسي:

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الإجراءات الاقتصادية ضرورية لإصلاح إهمال ترك وتراكم لمدة 70 عامًا.

وأضاف موسى، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أنه التقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في نيويورك قبل عامين وقالت له: "موقفكم كويس"، مؤكدًا أنها شخصية وسيدة لاتجامل.

ولفت إلى أنه قابلها مرة أخرى في 2018، وأكدت أن "مصر لاتزال تسير على الطريق الصحيح، وهي شهادتها جيدة.. وهذا شيء يسرنا كمصريين".

وأكد أنه لو حدث إصلاح طوال العقود الماضية لما وقعت ثورة 25 يناير 2011.