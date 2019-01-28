منتخب اليد يصل القاهرة بعد حصوله على المركز الثامن بكأس العالم

كتب- طه عبيد:

وصل بعثة منتخب مصر لكرة اليد، مساء اليوم، مطار القاهرة بعد انتهاء بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت بألمانيا والنرويج، وحصل فيها المنتخب على المركز الثامن.

ورافق البعثة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، والمهندس هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد.

كان منتخب مصر لكرة اليد، احتل المركز الثامن بعد خسارته أمام أسبانيا 36 /31 فى لقاء تحديد المركزين الـ 7 و 8.

وشهد مشوار مصر فى هذه البطولة خسارتين متتاليتين من السويد وقطر قبل أن يفوز على الأرجنتين وأنجولا، ويحقق التعادل أمام المجر لينجح الفراعنة في التأهل إلى الدور الرئيسي.

وخسرت مصر بصعوبة أمام النرويج 32 /28 ثم أمام الدنمارك 26 /30 قبل أن تهزم تونس 30 /28، وتلتقي أسبانيا على المركزين السابع والثامن بالبطولة.