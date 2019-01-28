"الأطباء" تطالب "التضامن" بالمساواة في صرف المعاش المبكر والعادي

كتب- أحمد جمعة:

خاطبت النقابة العامة للأطباء وزيرة التضامن الأجتماعي غادة والي بضرورة إلغاء قرار منع صرف المعاش الحكومي (المبكر) للأطباء من أصحاب الأعمال الخاصة مثل (العيادات).

وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها تلقت شكاوى من الأطباء الراغبين في تسوية معاش مبكر تفيد برفض التأمينات الاجتماعية صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة بدعوى إحالة ملفات هؤلاء الأطباء لصندوق معاشات-أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، حيث يستمر الطبيب فى دفع الأشتراك الشهرى للتأمينات بصفته صاحب عمل وبعد ان يتم الخامسة والسنين يتم صرف المعاش له

أوضحت النقابة في خطابها للوزيرة أن "هذا الرفض ليس له سند قانوني، كما أنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أي طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قامون الخدمة المدنية من مضمونه، حيث أن الأغلبية العظمى من الموظفين الذين سيطلبون من أصحاب الأعمال الخاصة والا فكيف سيتحملون أعباء المعيشة فى ظل المعاشات المتدنية".

وطالبت النقابة "سرعة تعديل القرار المشكو منه حتى يتم تسوية المعاشات المبكرة تنفيذا للقانون، وعقد لقاء عاجل مع وفد من النقابة لشرح ملابسات الموضوع".