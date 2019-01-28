توقيع الاتفاقية الابتدائية لتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة RATP الفرنسية

القاهرة- مصراوي:

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الاثنين، توقيع الاتفاقية الابتدائية بشأن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة RATP الفرنسية.

وذكرت وزارة النقل، في بيان، أن RATP تعتبر من أكبر الشركات على مستوى العالم في تشغيل وصيانة خطوط المترو، حيث تقوم بتشغيل عدد من خطوط المترو في 14 دولة على مستوى العالم.



وأفادت بأن هذه الاتفاقية الابتدائية للعقد تحتوي على فترة انتقالية لمدة عامين لإنهاء فترة الدراسات الخاصة بالتشغيل والصيانة وتوفير التمويل اللازم للتشغيل والصيانة من الحكومة الفرنسية.