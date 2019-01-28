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    إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

    09:03 ص الإثنين 28 يناير 2019
    إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

    أرشيفية

    كتب - صديق العيسوي:

    قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، إن إدارة حركة السفن قررت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.

    وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم إغلاق البوغاز.​

    ميناء الإسكندرية ميناء الدخيلة سوء الأحوال الجوية ارتفاع الأمواج
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