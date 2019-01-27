رئيس مجلس النواب: نناقش مقترحات لحل أزمة نقل جثامين المصريين العاملين بالخارج

كتب- أحمد علي:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، أن المجلس يناقش مع عدة جهات مقترحات لحل مشكلة نقل جثامين المصريين في الخارج.

وأضاف عبدالعال -خلال تعقيبه على بيان عاجل تقدم به النائب مصطفى بكري بشأن مشكلة نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج- أن مصر للطيران لا تستطيع تحمل تكاليف نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج، نظرا لأن هذا الأمر أكبر من قدرات الشركة.

وأوضح أنه ناقش خلال زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية، مقترحا بإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج يخصص عائد هذا الصندوق لتحمل تكاليف نقل الجثامين إلى مصر، لاسيما وأن مصر للطيران لا تمتلك خطوط طيران مباشر من دول الخليج تحديدا والمطارات المتواجدة في محافظات الصعيد.

وأشار عبدالعال إلى أنه قدم مقترحا أيضا إلى وزارة الخارجية، يتضمن تخصيص مبلغ من خلال توثيق عقود العمل في الوزارة، ويؤول هذا المبلغ لصالح صندوق مخصص لتحمل تكاليف نقل الجثامين للعاملين المتوفين بالخارج.

وأكد عبدالعال أنه يكن كل احترام وتقدير لأبناء محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، لاسيما وأنه كان يمثلهم في مجلس النواب خلال الفترات الماضية. ​