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    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

    01:25 م الأحد 27 يناير 2019
    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإع

    كتب – محمود مصطفى:

    أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

    واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا.

    وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة.

    وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لجميع الناجحين من الطلاب والطالبات، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا أننا نسعى للوصول بنسبة النجاح إلى أعلى مستوى ممكن، موضحا أنه كلَّف قطاع المعاهد الأزهرية بتكثيف المرور على المعاهد للعمل على تحسين أداء المعلمين وشيوخ المعاهد ورفع مستوى الطلاب، حتى تصل النتيجة في الفصل الدراسي الثاني إلى أفضل نسبة.

    وأشار وكيل الأزهر إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.

     

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