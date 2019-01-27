وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيا في 2022.. و "أسعار الفواتير هتقل خلال 5 سنوات"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن دور وزارته بمثابة الوسيط في تحصيل رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، ويتم توريد جميع الأموال التى يجرى تحصيلها إلى المحافظات والمحليات بشكل مستمر.

جاء ذلك فى حديثه أمام لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مؤكدًا على أن التأخيرات فى توريد الرسوم يرجع لوجود متأخرات لدي المحليات للكهرباء، ومن ثم كانت تحدث تبادلات فى المتأخرات، وهذا ما تم رفضه مؤخرًا، وتم التوافق على أن ما يتم تحصيله بشأن رسوم القمامة يورد للمحليات دون أى ربط بشأنها بمتأخرات الكهرباء قائلا: "إحنا وسيط أمين ومينفعش ندخل متأخرات المحليات في رسوم النظافة".

ولفت وزير الكهرباء أن خطة الوزارة استهدفت رفع الدعم نهائيا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى 2022، وأن قطاع الكهرباء تأثر كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65 % من الأعمال يدخل فيها الوقود.

وأكد شاكر علي أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوي 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء له بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن التغلب على أزمات الكهرباء ويتحملها قطاع آخر مثل البترول.

ولفت وزير الكهرباء،

ولفت الوزير إلى أنه جرى تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم قائلا: "هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية، خاصة إن المؤسسات دي تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا".

فى السياق ذاته أكد وزير الكهرباء أن التيار الكهربائي لم ينقطع منذ يونيو 2015.

وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة على أسعار الفواتير قال الوزير: "تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أسعار الوقود، ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر علي الأسعار، والبعض سيرد بأنه ليس من المنطقى أن تتحكم الأسعار العالمية فى أسعار الفواتير، ونحن كمواطنين لا نتعامل بالسعر العالمي فى المرتبات، ولكن هذا المفهوم ليس بالصورة التي يتحدث بها هؤلاء، لأن 46% من المنظومة يذهب للاستهلاك الخاص بالمنازل و24 للصناعة بعكس الخارج".

وأكد شاكر على أنه فى خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم من على منظومة الكهرباء، على أن تعمل الوزارة خلال الفترات المقبلة على تقليل الأسعار، ولكن بعد التغلب على كل الإشكاليات والعجز الذي تتحمله وزارة البترول، قائلا: "بعد 5 سنين الأسعار هتقل في فواتير الكهرباء".​