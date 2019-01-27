حدث ليلاً| السيسي يوجه رسالة للمصريين.. وتأجيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

القاهرة – مصراوي :

شهدت ليلة أمس السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها كشف السيسي عن تفاصيل مبادرة "نور حياة"، إحباط محاولة تهريب 438 عملة أثرية بمطار القاهرة، الإسماعيلي نهائيا من دوري الأبطال .

ويمكن التعرف علي تفاصيل الأحداث من خلال ما يلي..

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