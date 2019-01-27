​انطلاق فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة.. اليوم

كتب- محمد قاسم:

يزور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، اليوم الأحد، جامعة المنصورة، لإطلاق فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والذي تستضيفه جامعة المنصورة لمدة ثلاثة أيام.

ويشارك في الملتقى أكثر من 16 جامعة مصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، و608 طالب وافد يمثلون خمسة وثلاثون جنسية "عربية وأفريقية وآسيوية وأوربية".

ويهدف الملتقى، إلى تعميق العلاقات بين الطلاب الوافدين والمجتمع المصري، وزيادة تفاعلهم واندماجهم في المجتمع من خلال ممارستهم للأنشطة المختلفة "ثقافية، فنية، رياضية"، وتعريفهم بالإمكانيات المختلفة للجامعات المصرية، وكذلك تقليل شعور الاغتراب لديهم.