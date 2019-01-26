أول تعليق من "التعليم" على ضياع أوراق امتحانات "إعدادية الفشن"

كتبت - ياسمين محمد:

قالت وزارة التربية والتعليم، إن حقوق طلاب مدرسة "بدر الكبرى" الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية بمحافظة بني سويف، محفوظة وفقا للقانون، وإن الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق الطلاب.

جاء ذلك في أول تعليق رسمي من الوزارة، على الفيديو المتداول لأحد الأشخاص، بشأن واقعة فقدان ورق إجابات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بالصف الثالث الإعدادي بامتحانات نصف العام.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه فور حدوث واقعة فقدان أوراق الإجابات، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمتابعة لدراسة الموقف والمتابعة الميدانية.

وأضاف حجازي، أن اللجنة توصلت إلى فقدان أوراق إجابة مادتي (الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية) لـ98 طالبا منتظما و3 طلاب منازل، يوم الأحد 20 يناير الجاري.

وأشار إلى أنه تقرر إيقاف كل من محمد عبد اللطيف علي عبدالله، معلم أول بمدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات، ومراقب أول بلجنة مدرسة بدر الكبرى الإعدادية بناحية قرية تلت التابعة لإدارة الفشن التعليمية، وماهر طه أحمد طه، معلم خبير، مدير مدرسة عبدالرحمن بن عوف الإعدادية والمكلف بالعمل رئيسا للجنة مدرسة بدرى الكبرى، عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالتهما للنيابة العامة وأن الموضوع قيد التحقيق.