"احترام النظام العام.. موضوع خطبة الجمعة المُقبلة بالمساجد

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة يوم الجمعة المُقبلة "احترام النظام العام".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحسب بيان، اليوم الجمعة، إن احترام النظام العام مطلبًا دينيًا ووطنيًا وإنسانيًا، ولابد للمجتمع من نظام يسير عليه حتى لا يكون الناس فوضى بلا نظام، ويشمل ذلك احترام الإنسان لقواعد المرور وآدابه وعدم كسر إشارات، والمحافظة على كل ما يتصل بالشأن العام والنظام العام، ولا يتجاوزه حتى لو كان مجرد التجاوز في دوره في الانتظار أو الصف.

وأضاف وزير الأوقاف أن احترام النظام العام يشمل الالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة، وكل ما شأنه أن يرسخ أسس النظام العام و"يجعل من المجتمع منظمًا منضبطًا في كل شيء".​