زعيم الأغلبية البرلمانية يعزي رئيس مجلس النواب فى وفاة شقيقته

كتبت- ميرا إبراهيم:

نعى زعيم الأغلبية ورئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في وفاة شقيقته، داعيًا المولى عزو وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد تلقى نبأ وفاة شقيقته عقب عودته، من الكويت فى زيارة استقبله فيها، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى العهد الكويتي، والوفد المرافق له، فى إطار الزيارة الرسمية التى قام بها إلى دولة الكويت