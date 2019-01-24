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    عاصفة ترابية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

    11:39 ص الخميس 24 يناير 2019
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    كتبت- مي مدحت: 

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاطًا للرياح يصاحبه عاصفة ترابية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تصل إلى الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

    وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذُاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه بدايةً من الغد تزداد سرعة الرياح، وتعود لنشاطها المعتاد يومي السبت والأحد.

    وأوضح، أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم، بمعدل درجتين، وتسجل القاهرة 22، ولكنها تعاود الانخفاض بمقدار 4 درجات بدايةً من يوم الأحد المقبل.

     

    الطقس العاصفة الترابية درجات الحرارة التقلبات الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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