القاهرة تتصدر.. "التضامن" تنقذ 1115 مشردًا وطفلاً بلا مأوى منذ بدء الحملة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التضامن، الأربعاء، أن فرق التدخل السريع وبرنامج أطفال بلا مأوى انقذوا 1115 مشردًا وطفلاً بلا مأوى ووفرت لهم الرعاية اللازمة والمساعدة منذ بدء الحملة حتى مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن فرق التدخل السريع تجوب المحافظات المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، مشيرة إلى فرق الإنقاذ تعاملت أمس الثلاثاء مع 206 مشردين و81 طفلاً بلا مأوى بإجمالي 287 حالة على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفتت البيان إلى أن محافظة القاهرة تصدرت عدد الحالات التي تم التعامل معها بـ85 منها 51 مشردًا و34 طفلاً بلا مأوى، يليها محافظة الغربية في عدد الحالات بإجمالي 29 منهم 24 مشردًا و5 أطفال بلا مأوى.

تلتها محافظة القليوبية بإجمالي 29 حالة منها 17 مشردًا و12 طفلا بلا ماؤى، ثم محافظة أسيوط بإجمالي 23 منها 12 مشردًا و11 طفلاً بلا مأوى.

وأكدت الوزارة أن أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين تتنوع مابين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، مشيرة إلى أن توزيع 166 بطانية و205 وجبة ساخنة للرافضين.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت حملة لرعاية المشردين من أجل إنقاذهم من مخاطر موجة البرد القارس التي ضربت البلاد، بعد توجيهات رئاسية بإيواء المشردين.