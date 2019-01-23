مفتي الجمهورية يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة عيد الشرطة.

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته، اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الشرطة الموافق بعد غد الجمعة، جموعَ الشعب المصري إلى الحفاظ على الوطن ومساندة ودعم جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة جماعات الغدر والضلال، وتقديم الغالي والنفيس حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأكد المفتي أن القوات المسلحة والشرطة -كانت وما زالت- مصدر فخر واعتزاز للشعب المصري، بمواقفها البطولية في اللحظات الفارقة والحاسمة من تاريخ الوطن.

وأوضح مفتي الجمهورية أن وعي الشعب والجيش وأد مخطط الفوضى، وأن هذا التلاحم بين عناصر الشعب المصري وقف حائط صد قويًّا أمام قوى الظلام التي حاولت جر مختلف الأطراف إلى بحور الدم وإيقاع الوطن في حرب أهلية لا تنتهي.

وقال مفتي الجمهورية: إن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم.

وشدد مفتي الجمهورية أن الوعي التاريخي للشعب المصري وثقته في قواته المسلحة وشرطته هي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة النجاح، وملاحقة الفساد، فقد أثبتت مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش المصري عدم الانحياز لأي شخص على حساب الشعب والوطن؛ الأمر الذي يفرض على الشعب أن يكون القوة الداعمة لمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.