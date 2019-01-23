نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الطرق والإسكان بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، ورافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وعدد من قيادات الهيئة والجهاز، ومديرو المشروعات.

وحسب بيان، الأربعاء، بدأ ممدوح جولته التفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، بزيارة عدد من محاور الطرق التي يتم تطويرها بالمدينة، وفي مقدمتها طريق محمد بن زايد، والذي يربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محور محمد نجيب، الذي يعتبر من أهم المحاور بالمدينة لربط طريق العين السخنة بطريق السويس الصحراوي، مروراً بشارعي التسعين الجنوبي والشمالي.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، مشروعي "سكن مصر"، و"JANNA"، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعين، وتم استعراض نموذج لتشطيب الواجهات والوحدات بمشروع "JANNA"، واستمع لشرح تفصيلى حول مراحل تنفيذ المشروعين، موجهاً بضرورة دفع العمل والانتهاء من التنفيذ وفقاً للبرامج الزمنية المقررة.