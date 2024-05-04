وزير الزراعة يلتقي نظيره الأردني على هامش اجتماعات الرياض

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كتب- عمرو صالح:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل الزراعي بين البلدين وخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات واستنباط الأصناف وإنتاج التقاوي.

وفي سياق متصل، التقى "القصير"، مع الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، لمناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الهيئة ووزارة الزراعة.

وخلال اللقاء، أشار "القصير" إلى بعض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وإتاحتها للهيئة لدراستها وتنفيذها داخل مصر.

فيما عرض "الزعابي"، الأنشطة التي تقوم بها الهيئة وأوجه التطوير المتاحة وإعادة هيكلة للمشروعات ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأداء لضمان نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها فضلًا عن أهمية توجيه الاستثمارات المستقبلية للهيئة في المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأكبر لخدمة الأمن الغذائي العربي خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها 21 دولة عربية وتقوم الهيئة لتنفيذ 3 مشروعات زراعية في مصر بنسب مختلفة من رأس المال.

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