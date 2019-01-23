عبدالعال يعد الجالية المصرية في الكويت بحل أزمة نقل الجثامين

كتب- أحمد علي:

عقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اجتماعا مع عدد من أبناء الجالية المصرية، بمقر إقامته في الكويت، في إطار زيارة رسمية، لأعضاء المجلس لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وقال الدكتور عبدالمحسن أبوالحسن، الملقب بعمدة المصريين في الكويت، إن اللقاء تناول جميع مشكلات العاملين المصريين، وجرى التطرف لإشكالية نقل الجثامين، والتي تمثل أزمة حقيقية لعدد كبير من المواطنين غير القادرين على تحمل نقل الجثامين.

وأوضح أبوالحسن، أن رئيس مجلس النواب وعدهم بالتدخل في القريب العاجل لحل تلك الإشكالية، من خلال لقاء مع وزير الطيران للتوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف فيما يخص تكلفة النقل.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى ضرورة إعداد دورات تدريبية للعاملين المصريين، قبل السفر للعمل بالخارج خاصة أن هناك مشاكل تحدث لدى بعض العاملين؛ بسبب عدم خبرتهم وكيفية التأقلم مع أعمالهم الجديدة.

وأشاد أبوالحسن، بالدور البارز للرئيس عبدالفتاح السيسي في استعادة مصر لدورها الريادي والإقليمي.

وكان وفد برلماني رفيع المستوى، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، وصل إلى الكويت، يوم السبت الماضي، في زيارة تستمر لمدة ٥ أيام لبحث أوجه التعاون المشترك.