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القاهرة الإخبارية: وفد حماس يصل مصر وتقدم ملحوظ في المفاوضات

12:10 م السبت 04 مايو 2024

قناة القاهرة الإخبارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن وفد حماس وصل إلى القاهرة، لافتة إلى أن هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات الجارية.

وأضافت القناة عبر حسابها على x، أن الوفد الأمني المصري وصل إلى صيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف.

وتدرس حركة حماس مقترحًا لوقف إطلاق النار 40 يومًا وصفقة تبادل محتجزين إسرائيليين في فزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وذكرت مصادر مصرية مطلعة، الاثنين الماضي، أن وفد حماس سيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.

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