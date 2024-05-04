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الرئيس السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة نجله

12:39 م السبت 04 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتقدم الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وتوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالشكر للرئيس على الاتصال، معربًا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان.

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