"السكك الحديدية" تكشف تفاصيل اصطدام قطار بتوك توك في العياط

القاهرة - مصراوي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مساء اليوم، اقتحام توك توك شريط السكك الحديدية من الأماكن غير المخصصة للعبور بين محطة البليدة والعياط أثناء مرور قطار رقم ١٩٦ ركاب مميز "الإسكندرية- الفيوم"، مما تسبب في الاصطدام به.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه نتيجة عدم التزام سائق التوك توك بالتعليمات أثناء عبور السكة الحديد، والعبور من الأماكن المخصصة للعبور، وقع تصادم بين القطار والتوك توك، مما تسبب في تأخير قطار رقم ١٩٦ إكسبريس الإسكندرية الفيوم لمدة ٥٠ دقيقة.

وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث.

وناشدت الهيئة، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور السكك الحديدية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت مصادر أمنية إن 3 أشخاص مجهولين شرعوا في سرقة "تك توك" بالإكراه من مالكه، إلا أن الأخير فر هاربا بالقرب من مزلقان قرية البليدة، وتصادف مرور قطار الركاب.

أضافت المصادر أن السائق ترك التوك توك وفر هاربا، بينما اصطدم جرار القطار بالدراجة النارية ما أدى لاشتعال النيران بها، وتمكن الأهالي من مطاردة أحد الجناة وضبطه.