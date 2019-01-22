غادة والي تفتتح معرض "ديارنا 2019" بحضور وزيرة الهجرة

القاهرة - أ ش أ:

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، معرض (ديارنا 2019) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستمر حتى 5 فبراير، بحضور وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ومحافظي القاهرة وأسوان والنائبة هبة هجرس، و70 من شباب المصريين في الخارج.

يذكر أن وزيرة التضامن، كانت قد صرحت- أمس الاثنين- بأن المعرض سيتضمن للمرة الأولى عددا من الفعاليات والأنشطة، منها عروض فولكلورية بالتعاون وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب عروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية مثل: السجاد والفضة والجلود وغيرها، ومنطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم.

ويفتح المعرض أبوابة اللجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.