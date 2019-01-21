مصر وناميبيا تبحثان إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء في البلدين

القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتوماس الويندو وزير الطاقة والمناجم بناميبيا اليوم الاثنين إعداد بروتوكول للتعاون بين وزارتي الكهرباء في البلدين الشقيقين.

واجتمع الوزيران لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال الكهرباء، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأول للمنتدى الأفريقي للطاقة المتجددة والذي تستضيفه مصر اليوم وغدا.

وقال الدكتور محمد شاكر إن البروتوكول سيتضمن مجالات للتعاون المشترك في مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، والطاقات المتجددة سواء كانت شمسية أو رياح، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء، للاستثمار وكذلك تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض ناميبيا.

وأشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

وأبدى الدكتور شاكر استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة ناميبيا، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الناميبي وفقا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدولة ناميبيا في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في ناميبيا.

ومن المنتظر أن يتم توجيه دعوة للشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء للمشاركة في اجتماع على هامش المنتدى لبحث إمكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الناميبي للاستفادة من الامكانات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها، وذلك لتحقيق أعلى منفعة ممكنة لصالح القارة الأفريقية بأكملها.

وتأتي مثل هذه اللقاءات تفعيلا لسياسة الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء، تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية.

كما جاء الاجتماع في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة للتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وتعزيزاً للجهود التي تقوم بها أجهزة الدولة للإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.