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السيسي يهنئ رئيس الكونغو الجديد بعد فوزه بالانتخابات

05:34 م الإثنين 21 يناير 2019
السيسي يهنئ رئيس الكونغو الجديد بعد فوزه بالانتخابات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- مصراوي:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى "فيلكس تشيسيكيدي" بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وللثقة التي منحها إياه الشعب الكونغولي الشقيق، والتي تعكس إيمانهم في قدراته القيادية ورؤيته الثاقبة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للكونغو الديمقراطية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إلى أن الرئيس السيسي أكد حرصه على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر والكونغو الديمقراطية وترسيخ قواعدها، لا سيما من خلال التعاون مع الرئيس "تشيسيكيدي"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين المزيد من الخير والنماء والتقدم.

كما تمنى الرئيس السيسي لـ"تشيسيكيدي" كل التوفيق في قيادة الكونغو الديمقراطية نحو مستقبل مشرق، معرباً عن تطلعه للقائه في أقرب فرصة للاستمرار في تطوير روابط الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين.

 

السيسي جمهورية الكونغو 922135 برقية تهنئة 922134 بسام راضي

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