"مستقبل وطن" يعلن انضمامه لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس

كتب – أسامة عبد الكريم

أعلن حزب مستقبل وطن، انضمامه للمبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا خلال عام 2019.

وقال الحزب في بيان له، أننا "كأعضاء حزب مستقبل وطن بكافة محافظات الجمهورية نعلن انضمامنا لمبادرة الرئيس وتبنيها لاستنهاض عزيمة الأمة من خلال استكمال مبادرة الحزب لرفع القمامة وتوفير المناخ الصحي والبيئي المناسب".

كما أعلن الحزب عن "تدشين مبادرة جديدة منتصف شهر يناير لتوفير السلع التموينية بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات، لتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها المواطن المصري".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".