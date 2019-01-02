وزيرة السياحة: مناهج لطلاب المدارس لأخلاقيات وفن التعامل مع السائح

كتب ـ يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك تعاونًا مع جميع الوزارات المعنية، وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص تطوير المناهج الدراسية ومعايير القبول بالمدارس الفنية الفندقية، بهدف تطوير منظومة السياحة.

وأضافت الوزيرة، في بيان، الأربعاء، أن تعاون السياحة، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، يأتي لوضع مناهج تعليمية تدرس فن التعامل مع السياح وزرع أخلاقيات السياحة في النشء من خلال النقاط التالية:

ـ زيادة الوعي السياحي المجتمعي لتطبيق أخلاقيات السياحة.

ـ غرز القيم في طلبة المدارس من خلال مسابقات فنية متنوعة يكتسبون من خلالها مهارات وفنون التعامل مع السائحين.

ـ خلق جيل جديد يمتلك الوعي بأهمية السياحة وذلك في ضوء الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة الذي أقرته منظمة السياحة العالمية.

وشهد عام 2018 التعاون بين وزارة السياحة، ومشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET في إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "شيف المستقبل" التي ينظمها البرنامج الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وتحت رعاية وزارتي السياحة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

ونوهت إلى أن عام 2018 شهد العديد من الإنجازات على كافة المحاور بالوزارة، حيث تمكنت الوزارة من وضع برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، والذي تمت صياغته بالتنسيق مع الشركاء في القطاع وتدشينه من مجلس النواب في نوفمبر الماضي.

وأضافت الوزيرة، أن عام 2019 سيشهد العمل على تطبيق محاور الإصلاح الهيكلي، وهي الإصلاح المؤسسي والتشريعي، والترويج والتنشيط، والبنية التحتية، والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية بالقطاع لتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأوضحت أن الوزارة عملت على تطوير الهيكل الإداري لوزارة السياحة، وتم الانتهاء من تأهيل الدفعة الأولى من الكوادر المتميزة من شباب العاملين بالوزارة، وسيتم العمل على تأهيل الدفعة الثانية، حيث تم تقييم 65 موظفا من الكوادر المتميزة، وتدريبهم على مجموعة من البرامج المطلوبة لبناء أساسيات العمل المتميز في بيئة العمل، وإجراء تقييم بعد انتهاء هذه الدورات التدريبية لإعادة توزيعهم والاستفادة من إمكاناتهم.

وتابعت: جرى الانتهاء من تدريب 25 متدربا ضمن برنامج إعداد المدرب "tot" من الكوادر المتميزة من العاملين بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية تمهيدا للاستفادة منهم في التدريب الداخلي للعاملين.