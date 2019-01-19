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ريهام عبدالحكيم تهدي أغنية "متجمعين في القاهرة" لمعرض الكتاب

03:43 م السبت 19 يناير 2019
ريهام عبدالحكيم تهدي أغنية "متجمعين في القاهرة" لمعرض الكتاب

ريهام عبدالحكيم

كتب- محمد عاطف:

طرحت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أغنية اليوبيل الذهبي للمعرض، بعنوان "متجمعين في القاهرة"، والتي قدمتها المطربة ريهام عبدالحكيم، من كلمات الدكتور شوكت المصري، وألحان حسن زكي.

يشار إلى أن فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تنطلق يوم الأربعاء 23 يناير الحالي، وتستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف المعرض، والدكتور ثروت عكاشة والكاتبة سهير القلماوي، كشخصيتي العام.

ريهام عبدالحكيم معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب

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