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بيان للتنمية المحلية.. أهالي بالشرقية استقبلوا الوزير بالزغاريد

11:45 ص السبت 19 يناير 2019
بيان للتنمية المحلية.. أهالي بالشرقية استقبلوا الوزير بالزغاريد

زيارة وزير التنمية المحلية للشرقية 1

كتب- محمد نصار:

استقبل أهالي منطقة عبدالسلام عارف وكفر معوض بمحافظة الشرقية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالزغازيد وترديد هتافات "تحيا مصر" وذلك خلاف تفقد أعمال رفع كفاءة المنازل بالمنطقة وأعمال الرصف بالانترلوك والتي من المقرر أن تنتهي في مارس 2019 بتكلفة 4 ملايين جنيه.


وأكد اللواء محمود شعراوي، أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس تكليفات الرئيس للحكومة والمحافظين.

وأوضح الوزير، بحسب بيان اليوم السبت، أهمية استماع مسئولي المحافظة إلى شكاوى ومطالب المواطنين والتواجد في الشارع بصورة مستمرة لحل الشكاوى، متابعًا: حل المشكلات يبدأ من التواجد بين المواطنين وعدم انتظارهم في المكاتب.

 

الشرقية محمود شعراوي ممدوح غراب

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