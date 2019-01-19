الجريدة الرسمية تنشر شروط تدريس المناهج الإضافية لشهادة ( i-g-c-s-e) بمدارس اللغات

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسيمة قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخاص بتعديل القرار الوزراي رقم رقم 35 المؤرخ في 8 فبراير 1994 الصادر بشأن تدريس المناهج الإضافية لشهادة ( i-g-c-s-e) ومن بينها مدرسة سانت فاتيما الخاصة للغات.

ونص قرار وزير التربية والتعليم، أن يشترط لإجراء المعادلة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة مرحلةالتعليم الاساسي أو ما يعادلها، ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحجصول عليها.

وجاء نص القرار على النحو التالي: